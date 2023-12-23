Пушков поправил рассуждавшего о войне с Россией финского министра

Пушков поправил финского министра, назвав отношения РФ и Запада ледяной войной

Запад ведет с Россией «ледяную войну», а на Украине принимает активное участие в горячей, при этом притворяясь, что только готовится подключиться в конфликты, а не является их инициатором. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом российский государственный деятель поправил министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, рассуждавшего о том, что Запад находится только на этапе вступления в новую холодную войну. По словам сенатора, США и ЕС уже два года как развязали и сами активно ведут войну против РФ.

«Готовились они к ней, как минимум, уже с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток — еще и раньше. Более того: состояние отношений между Западом и нашей страной в годы "холодной войны" было неизмеримо лучше, чем сейчас», — отметил Пушков.

В качестве примеров сенатор привел исторические факты: ограничения на торговлю с СССР были не сопоставимы с масштабом нынешних санкций, несмотря на кризис отношений мировые лидеры все равно встречались, подписывали важные договоры и соглашения. «Даже в разгар "холодной войны" в 1-ой половине 1980-ых советский газ по трубам шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», — напомнил Пушков. Именно поэтому, по его мнению, нынешнее состояние можно называть уже не холодной, а ледяной войной.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил природу опасений ряда государств ЕС из-за возможного прямого конфликта с Москвой. По его словам, США запугивают европейские страны возможным столкновением с Россией, таким образом склоняя их к подписанию новых соглашений в сфере обороны с Вашингтоном и зарабатывая на этом.