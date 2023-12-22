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16:22, 22 декабря 2023Мир

В России объяснили опасения ряда стран ЕС из-за возможного конфликта с Москвой

Депутат Чепа назвал бизнесом появление новых оборонных соглашений между США и ЕС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

США запугивают европейские страны возможным конфликтом с Россией, таким образом склоняя их к подписанию новых соглашений в сфере обороны с Вашингтоном, объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал опасения ряда европейских стран из-за России бизнесом США.

Ранее американское издание Politico сообщило, что появление ряда новых оборонных соглашений с США показывает растущие опасения стран Северной Европы из-за России. Сообщалось, что в этом месяце Швеция, Финляндия, Дания, Эстония, Латвия и Литва заключили с США новые многолетние соглашения, которые позволят ускорить развертывание американских войск в регионе и сигнализируют о серьезном внутреннем сдвиге в НАТО из-за подготовки к новой эре противостояния с Москвой.

«Это бизнес. Чтобы продать любой товар, нужна реклама, нужно заинтересовать покупателя в этом товаре. Чтобы компании могли производить новые виды оружия, надо каким-то образом избавиться от старого оружия. Его нужно либо уничтожить, либо продать. Американцы продали это оружие Украине по очень хорошей цене, в том числе заставили Европу продавать и поставлять это же оружие на Украину», — прокомментировал парламентарий изложенное в публикации мнение.

Теперь они предлагают этим же странам приобрести новое оружие, которое их компании готовы произвести. Чтобы этот процесс шел быстрее, они пугают эти страны тем, что их может ожидать, если произойдет некий конфликт, (...) поднимают шумиху. Это единая тактика работы американцев. Таким образом в США раздувают бюджет

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее посол Финляндии в Москве был вызван в МИД России в связи с заключением оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Российская сторона заявила послу, что не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе.

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      Кирилл Садовский
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