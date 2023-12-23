Раскрыт секрет упражнения Хип-хинч

Фитнес-тренер Дарья Князева раскрыла секрет упражнения Хип-хинч. Ее слова приводит «Тинькофф Журнал».

Для выполнения упражнения нужно встать прямо, перенести вес на опорную ногу, а другую поставить на носок. На вдохе необходимо потянуться тазом назад и одновременно увести корпус в наклон. Вес нужно оставить на опорной ноге, практически не сгибая колено. Нужно выполнить упражнение в динамике.

Хип-хинч облегчает ходьбу, так как позволяет подконтрольно проработать движение и улучшить мобильность. Кроме того, оно снижает нагрузку на позвоночник и тренирует ягодицы. Упражнение обеспечивает высокую нагрузку на ягодицы, что способствует их развитию.

В июле фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.