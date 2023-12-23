Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Отменён
Сорана Кырстя
Мировая теннисная лига
Даниил Медведев
0:1
Завершен
Тейлор Фритц
Мировая теннисная лига
Локомотив
2:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:45, 23 декабря 2023Спорт

Раскрыт секрет упражнения Хип-хинч

Фото: Louise Vildmark / Unsplash

Фитнес-тренер Дарья Князева раскрыла секрет упражнения Хип-хинч. Ее слова приводит «Тинькофф Журнал».

Для выполнения упражнения нужно встать прямо, перенести вес на опорную ногу, а другую поставить на носок. На вдохе необходимо потянуться тазом назад и одновременно увести корпус в наклон. Вес нужно оставить на опорной ноге, практически не сгибая колено. Нужно выполнить упражнение в динамике.

Хип-хинч облегчает ходьбу, так как позволяет подконтрольно проработать движение и улучшить мобильность. Кроме того, оно снижает нагрузку на позвоночник и тренирует ягодицы. Упражнение обеспечивает высокую нагрузку на ягодицы, что способствует их развитию.

В июле фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Описано влияние тотальной мобилизации на Украине на ход СВО

      Российская фигуристка ответила на насмешку Тарасовой над ее весом

      В аварии на МКАД с участием четырех машин погибли два человека

      Израиль опроверг информацию о призывах США не наносить удар по Ливану

      В ФСБ назвали время вербовки Сафронова чешской разведкой

      В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло не менее трех взрывов

      Раскрыт секрет упражнения Хип-хинч

      На Украине рассказали о побеге волонтеров за границу

      В ФСБ заявили об использовании НАТО переданных Сафроновым данных о спутниках

      В США объяснили причины насильственной мобилизации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости