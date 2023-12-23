Россиянам раскрыли влияние ароматов на профилактику ОРВИ
Ароматы миндаля, розы, корицы и герани помогут в профилактике ОРВИ. Об этом сообщил соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков, чьи слова приводит РИА Новости.
«В зимнее время для профилактики ОРВИ полезно проводить аромаингаляции с согревающими невлажными ароматами, к которым относятся ароматы эвкалипта, камфоры, миндаля, розы, корицы, герани», — пояснил эксперт.
По его словам, для ингаляций в среднем достаточно пяти минут. За это время масла проникнут через дыхательные пути в организм и начнут стимулировать работу иммунитета.
Чудаков отметил, что аромапрофилактика воздействует как на физиологические функции человека, так и на центральную нервную систему.
Ранее команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвине (США) обнаружила, что ароматерапия натуральными эфирными маслами способна улучшить когнитивные способности на 226 процентов по сравнению с контрольной группой.