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20:20, 23 декабря 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли влияние ароматов на профилактику ОРВИ

Эксперт Чудаков: ароматы миндаля, розы и корицы помогут в профилактике ОРВИ

Фото: Fulvio Ciccolo / Unsplash

Ароматы миндаля, розы, корицы и герани помогут в профилактике ОРВИ. Об этом сообщил соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В зимнее время для профилактики ОРВИ полезно проводить аромаингаляции с согревающими невлажными ароматами, к которым относятся ароматы эвкалипта, камфоры, миндаля, розы, корицы, герани», — пояснил эксперт.

По его словам, для ингаляций в среднем достаточно пяти минут. За это время масла проникнут через дыхательные пути в организм и начнут стимулировать работу иммунитета.

Чудаков отметил, что аромапрофилактика воздействует как на физиологические функции человека, так и на центральную нервную систему.

Ранее команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвине (США) обнаружила, что ароматерапия натуральными эфирными маслами способна улучшить когнитивные способности на 226 процентов по сравнению с контрольной группой.

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      Никита Абрамов
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