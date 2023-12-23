Россиянин расправился с матерью ради доли в квартире

В Подмосковье мужчина зарезал мать ради доли в трехкомнатной квартире

В Балашихе Московской области 31-летний местный житель расправился с материю ради трехкомнатной квартиры, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, причиной конфликта стало намерение 58-летней женщины продать свою долю в квартире. На этой почве между мужчиной и потерпевшей произошла ссора, во время которой сын взял охотничий нож и несколько раз ударил им мать в живот и шею.

Сразу после этого мужчина позвонил в полицию и во всем признался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело, сам фигурант задержан.

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