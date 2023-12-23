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12:09, 23 декабря 2023Россия

Российская школьница всю ночь просидела в холодном подъезде из-за ссоры с отцом

В Подмосковье школьница переночевала в холодном подъезде из-за ссоры с отцом

Фото: Surasak_Ch / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье восьмиклассница просидела в холодном подъезде всю ночь из-за того, что отец забрал у нее телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Школьница из Орехово-Зуева поссорилась с родственником вечером 20 декабря. Она сидела в смартфоне и отказывалась идти спать. Тогда мужчина отобрал телефон у дочери и велел ей ложиться.

Утром следующего дня родители восьмиклассницы обнаружили, что ее нет дома. Девочку нашли в соседнем подъезде, где она переночевала и пряталась весь день.

Ранее сообщалось, что в Уфе на детской площадке возле жилого дома мужчина избил 11-летнего мальчика, на которого ему пожаловался сын. Конфликт попал на запись уличной камеры наблюдения.

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      Алиса Удовик
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