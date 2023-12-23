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17:23, 23 декабря 2023Спорт

Российский боксер-чемпион погиб в ДТП

Чемпион Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщила Федерация бокса России.

Обстоятельства аварии, ставшей причиной смерти спортсмена, не уточняются. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким чемпиона.

Родионову было 25 лет. У него остались жена и семилетняя дочь.

Родионов — трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу. В 2021–2022 годах боксер провел два боя в поп-ММА в промоушенах Hardcore и Nomad FC.

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      Анастасия Борисова
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