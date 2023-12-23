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12:33, 23 декабря 2023Мир

Могилу экс-канцлера ФРГ осквернили нацистскими символами

DPA: неизвестные изрисовали могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта нацистскими символами

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. Захоронение изрисовали нацистскими символами. Об инциденте сообщили агентству DPA представители гамбургской полиции, их слова приводит ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 22 декабря — за день до дня рождения экс-канцлера. В субботу, 23 декабря, ему исполнилось бы 105 лет. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. Надгробие канцлера очистили, а полиция ведет расследование.

13 декабря в Москве лишили головы лошадь маршала Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» на Красной площади в Москве. Столичная полиция завела дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников. В Мосгорнаследии пообещали, что вскоре новую голову отольют в химкинской мастерской и установят на памятнике.

Ранее также два школьника из семьи мигрантов забросали снегом Вечный огонь на юго-западе Санкт-Петербурга. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Родителей школьников, которые, как выяснилось, не встали на миграционный учет, привлекли к ответственности и решили выдворить из России.

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      Вячеслав Агапов
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