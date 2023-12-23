Могилу экс-канцлера ФРГ осквернили нацистскими символами

DPA: неизвестные изрисовали могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта нацистскими символами

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. Захоронение изрисовали нацистскими символами. Об инциденте сообщили агентству DPA представители гамбургской полиции, их слова приводит ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 22 декабря — за день до дня рождения экс-канцлера. В субботу, 23 декабря, ему исполнилось бы 105 лет. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. Надгробие канцлера очистили, а полиция ведет расследование.

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