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12:52, 23 декабря 2023Россия

Сотни человек эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара

МЧС: из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человек
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотни человек эвакуировали из торгового центра (ТЦ) «Хорошо» на севере Москвы из-за пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Отмечается, что в здании произошло короткое замыкание без последующего горения. В общей сложности спасатели эвакуировали из ТЦ 300 человек.

Ранее в декабре в Новочеркасске ребенок и двое взрослых были госпитализированы после хлопка газа. По предварительным данным, хлопок газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома во время отделочных работ. После этого в квартире начался пожар.

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      Фариза Бацазова
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