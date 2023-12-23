Сотни человек эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара
МЧС: из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человекСюжетПожар в Москве:
Сотни человек эвакуировали из торгового центра (ТЦ) «Хорошо» на севере Москвы из-за пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Отмечается, что в здании произошло короткое замыкание без последующего горения. В общей сложности спасатели эвакуировали из ТЦ 300 человек.
Ранее в декабре в Новочеркасске ребенок и двое взрослых были госпитализированы после хлопка газа. По предварительным данным, хлопок газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома во время отделочных работ. После этого в квартире начался пожар.