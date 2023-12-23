Трамп отреагировал на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером

Трамп заявил, что не следил за речами Гитлера и не является его последователем

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на сравнения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером рассказал, что не следил за его речами и не является его последователем. Об этом политик рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«Во-первых, я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого», — подчеркнул Трамп.

Ранее предвыборный штаб действующего американского лидера Джо Байдена сравнил высказывания Трампа о мигрантах с речами Адольфа Гитлера. Негативную реакцию публики вызвали слова политика о приезжих, которые якобы «отравляют кровь» США.

Кроме того, штаб Джо Байдена сравнил фразу Трампа о внутренних врагах Штатов с высказыванием Гитлера о необходимости признать наличие внутреннего врага в Германии.

Ранее сообщалось, что Трамп и его подчиненный регулярно здоровались друг с другом в офисе, используя нацистское приветствие. Об этом в интервью журналу Vanity Fair в 1990 году рассказала бывшая жена миллиардера Ивана Трамп.

Статья о бывшей супруге Трампа вновь всплыла на поверхность после скандального высказывания экс-президента об иммигрантах.

Ивана также утверждала, что Дональд Трамп читал сборник речей лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и хранил его у своей кровати.