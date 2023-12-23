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19:04, 23 декабря 2023Культура

Театр отменил спектакль по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки

Театр в Братске отменил спектакль по пьесе Вырыпаева, осужденного за фейки

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Иркутской области Братский драматический театр отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева, заочно осужденного по статье о фейках. Об этом сообщила заведующая литературной частью театра Елена Чайковская на своей странице во «ВКонтакте».

Завлит заявила, что им не было известно о том, что Вырыпаева осудили и объявили в розыск. По словам Чайковской, присутствием в репертуаре спектакля возмутилась бдительная гражданка и написала письмо «куда следует». Руководство было вынуждено снять спектакль с показа. Тем, кто уже купил на него билеты, вернут деньги.

15 декабря Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима. Поводом стали интервью режиссера, а также посты на его странице в соцсетях.

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      Илона Палей
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