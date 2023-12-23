В Иране допустили блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе

КСИР: действия США в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря

Действия США и их союзников в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, чьи слова приводит агентство Tasnim.

«При продолжении преступлений США и их союзникам приходится ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия к себе остальных дорог и путей», — сказал он.

По его словам, для США стали кошмаром Персидский залив и Ормузский пролив, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку.

«С продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури», — заключил генерал.

Ранее палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа недостаточной и позволяющей Израилю продолжать боевые действия. Как отметили в ХАМАС, резолюция не включила в себя международное решение, направленное на «прекращение геноцидной войны», которую израильская сторона ведет против палестинцев в Газе.