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21:46, 23 декабря 2023Бывший СССР

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло не менее трех взрывов

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Pixabay

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло не менее трех взрывов, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Запорожье громко! Находитесь в безопасных местах! Подробности позже», — написал чиновник. По его словам, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигналы также звучат в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Украине Херсоне шестой раз за сутки прогремели взрывы. В этот же день стало известно о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

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      Марина Совина
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