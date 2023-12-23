В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло не менее трех взрывов

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло не менее трех взрывов, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Запорожье громко! Находитесь в безопасных местах! Подробности позже», — написал чиновник. По его словам, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигналы также звучат в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Украине Херсоне шестой раз за сутки прогремели взрывы. В этот же день стало известно о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

