Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 23 декабря 2023Россия

В российском регионе предложили ввести запрет на телефоны в школах для учителей

В Свердловской области выступили за запрет на телефоны в школах для учителей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области захотели ввести запрет на телефоны в школах для учителей. С подобным предложением выступил уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Игорь Мороков, пишет «Московский комсомолец».

Детский омбудсмен считает, что и ученики, и преподаватели должны быть в одинаковых условиях. «Если детям запрещено, то и педагог тоже не должен иметь телефон, — добавил чиновник. — И не должен работать в системе, пока идет урок».

Материалы по теме:
Жизнь московских школ на дистанционке Учителя рассказывают, как проходит первая неделя онлайн-образования
Жизнь московских школ на дистанционкеУчителя рассказывают, как проходит первая неделя онлайн-образования
25 марта 2020
Учиться по-новому Тюменский государственный университет полностью перешел на новую модель образования
Учиться по-новомуТюменский государственный университет полностью перешел на новую модель образования
29 октября 2019

По мнению Морокова, смартфоны мешают образовательному процессу.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в закон об образовании. Они устанавливают, что ученики не могут использовать мобильные телефоны во время уроков.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Прибалтике приготовились выдать Украине беженцев для мобилизации. Киев хочет наказывать скрывающихся за рубежом мужчин

      Пьяного пассажира задержали в российском аэропорту за дебош в самолете

      В российском регионе предложили ввести запрет на телефоны в школах для учителей

      Посол заявил о вынужденном сохранении контактов России и ФРГ

      В США предложили заставить Зеленского сесть за стол переговоров

      Новый президент Аргентины начал массовые увольнения чиновников

      «Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста у «Локомотива»

      Перевозившим 673 килограмма кокаина наркокурьером оказалась российская студентка

      Россиянин погиб при обстреле со стороны Украины

      ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости