В российском регионе предложили ввести запрет на телефоны в школах для учителей

В Свердловской области выступили за запрет на телефоны в школах для учителей

В Свердловской области захотели ввести запрет на телефоны в школах для учителей. С подобным предложением выступил уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Игорь Мороков, пишет «Московский комсомолец».

Детский омбудсмен считает, что и ученики, и преподаватели должны быть в одинаковых условиях. «Если детям запрещено, то и педагог тоже не должен иметь телефон, — добавил чиновник. — И не должен работать в системе, пока идет урок».

По мнению Морокова, смартфоны мешают образовательному процессу.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в закон об образовании. Они устанавливают, что ученики не могут использовать мобильные телефоны во время уроков.