Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:12, 23 декабря 2023Мир

В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД

Haber Global: неизвестный с выстрелами захватил заложника в Турции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Osman Orsal / Reuters

В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД страны, пост которого занимает Али Ерликая. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

По их данным, патруль жандармерии захотел остановить грузовик, который въезжал на трассу. Однако мужчина начал угрожать оружием и потребовал от водителя продолжать движение.

Жандармы начали стрелять в воздух и остановили машину. На автобане оказалось перекрыто движение. К месту происходящего направлены дополнительные подразделения правоохранительных органов.

Захвативший заложника включил трансляцию в соцсети, где потребовал главу МВД разобраться в своей истории, а также заявил, что не является психически больным. «Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации», — сказал он.

Ранее двое мужчин, вооруженные травматическим пистолетом, захватили в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице в Москве. Спецназ обезвредил их и освободил женщину. Во время задержания захватчиков начальник Московского уголовного розыска столичного главка МВД генерал-майор Сергей Кузьмин получил огнестрельное ранение в руку.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Следователь ФСБ впервые прокомментировал детали дела журналиста Сафронова

      Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной

      На Украине начнут рассылать электронные повестки. Они будут приходить даже уехавшим за рубеж

      В Праге сообщили о минировании аэропорта

      Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

      В Подмосковье произошла перестрелка

      Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом

      Десятки домов в российском городе затопило из-за разлива реки

      В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД

      Театр отменил спектакль по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости