Замдиректора Росзаповедцентра арестовали по делу о многомиллионной взятке

В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра по делу о взятке в 23 млн рублей

В Сочи заключили под стражу заместителя директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» по делу о взятке в 23 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительной версии следствия, за многомиллионное вознаграждение фигурант обещал фирме помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в Красной Поляне.

20 декабря состоялась передача первой части взятки в размере одного миллиона рублей около одного из кафе в Сочи. Действия злоумышленников были пресечены. Замдиректору Росзаповедцентра предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Москве двух полицейских миграционной службы обвинили во взяточничестве.