Последствия увеличения территории США в Арктике за счет шельфа объяснили

Политолог Топорнин: расширение шельфа США в Арктике вызовет международные споры

Расширение территории США за счет континентального шельфа в Арктике и Беринговом море приведет к международным спорам. Так о последствиях увеличения претензий Вашингтона к этой зоне высказался доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Континентальный шельф — это, по сути, подводное продление наземной территории. По морской международной конвенции другие страны без разрешения этого государства не могут вести никакой помысел или добычу природных ископаемых», — отметил он.

Почему расширение шельфа дает больше прав в Арктике? Расширение территории за счет морского шельфа позволит США добывать больше природных ресурсов в Арктике и открывать новые морские маршруты. Из-за климатических изменений и таяния льдов у стран появляется возможность вести деятельность в этом регионе. Международного статуса у Арктики нет. Однако, согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина исключительной экономической зоны государства не должна превышать 200 морских миль. Таким образом, если у страны есть континентальный шельф, то есть подводное продолжение материка, она может претендовать на гораздо большую территорию. С Арктикой соседствуют пять стран — Россия, США, Канада, Дания и Норвегия. Кроме того, Исландия, Финляндия и Швеция хоть и не имеют океанических границ с регионом, но выходят за полярный круг.



Топорнин отметил, что многие страны, у которых есть подводные шельфы, находятся в привилегированном положении.

«Другим странам будет сложно, придется каждый раз и спрашивать разрешение США. Но мы понимаем, что они могут отказать, могут не разрешить. Я думаю, что это негативно скажется на возможностях других стран вести разработку шельфа», — объяснил он.

По мнению специалиста, односторонние действия любого государства только добавляют проблем международному взаимодействию в Арктике.

Любые односторонние действия они не приводят к каким-то позитивным результатам, в большей степени это вызывает конфликтологию Николай Топорнин политолог

«Все понимают, что на шельфе могут быть залежи нефти, газа, могут быть очень серьезные энергетические ресурсы, а они сейчас стоят дорого. Поэтому такое одностороннее объявление может столкнуться с интересами других стран, в данном случае с Канадой и Россией. Если у страны есть выход [к Арктике], у них есть там часть территории, подводную часть континента она объявляет своей. Другое дело, если пересекаются эти ареалы — получается, что на определенную часть шельфа могут претендовать другие страны. Очевидно, что здесь нужно договариваться, чтобы не было противоречий, разногласий, конфликтов. Мы же тоже понимаем, что воевать никто не будет из-за этого континентального шельфа, хотя ресурсы там очень богатые и очень объемные», — заключил он.

Эксперты геологической службы США (USGS) считают, что в Арктике расположено около 22 процентов мировых залежей углеводородов: 13 процентов нефти, 30 процентов природного газа, 20 процентов газоконденсата. При этом 84 процента ресурсов находится на шельфе Северного Ледовитого океана и 16 процентов — на сухопутной территории арктических государств.

Как сообщило агентство Bloomberg, США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь составляет миллион квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии. Так Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. В то же время это зона растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.