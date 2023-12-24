«Динамо» — СКА, 25 декабря 2023: прогноз, когда матч, где смотреть, коэффициенты букмекеров и кто фаворит?

25 декабря в Москве на «ВТБ-Арене» лидер Западной конференции столичное «Динамо» сыграет с питерским СКА. Это будет уже четвертая встреча команд в нынешнем регулярном чемпионате. «Лента.ру» — подробнее о том, где и когда смотреть матч, кому отдают предпочтения букмекеры и на что ставить.

Когда матч КХЛ «Динамо» — СКА

Встреча лидера Западной конференции московского «Динамо» с пятой командой таблицы питерским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится 25 декабря в Москве, на «ВТБ-Арене».

Во сколько начало матча КХЛ «Динамо» — СКА

Начало встречи между московским «Динамо» и питерским СКА запланировано на 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч КХЛ «Динамо» — СКА

Посмотреть трансляцию матча «Динамо» — «СКА» можно в прямом эфире на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — СКА

Фаворита в матче «Динамо» — СКА нет, некоторые букмекерские компании предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на победу каждой из команд — по 2.45, другие оценивают шанс динамовцев выше, но с минимальным перевесом — с коэффициентом 2.48 против 2.55 у питерцев. Вероятность ничьи оцениваются цифрами 4.30.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — СКА

Для соперников предстоящий матч будет уже четвертым очным в нынешнем сезоне. До этого две победы одержал СКА, одна встреча осталась за «Динамо».

Если говорить про актуальную форму команд, то обе подходят к поединку друг с другом в хорошем состоянии. Москвичи выиграли четыре последних матча, правда в двух из них пришлось доиграть до буллитов. На своем льду команда Алексея Кудашова вообще не уступает никому в основное время с 7-го октября.

СКА в последних четырех матчах одержал три победы и один раз уступил — нижегородскому «Торпедо». В ноябре-начале декабря у команды Ротенберга была впечатляющая серия из 11 побед подряд, которая и помогла питерцам подняться из подвала Западной конференции, где СКА оказался, провалив старт регулярного чемпионата.

Особое внимание в предстоящей встрече стоит обратить на форварда «Динамо» Никиту Гусева, который в прошлом сезоне выступал за СКА, и которого по ходу плей-офф отстранили от выступлений за основной состав. По слухам, это было сделано из-за проблем с режимом. Сейчас Гусев, защищая цвета «Динамо» входит в топ-5 лучших бомбардиров всей КХЛ. У него 52 очка (15 голов + 37 передач) в 43 играх регулярного чемпионата.

На что ставить в матче КХЛ «Динамо» — СКА

Ставить на победу одной из команд в этой встрече рискованно, учитывая практические равные шансы с точки зрения букмекеров. В предыдущих очных играх команды забрасывали на двоих минимум три шайбы, максимум — восемь. Да и в последних матчах регулярного сезона с другими клубами и «Динамо», и СКА забивают много. Поэтому можно предположить, что в предстоящем матче будет заброшено минимум пять шайб на двоих. Это ставка называется тотал 4.5, коэффициент на такой исход событий примерно равен 1.65.