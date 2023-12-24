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14:05, 24 декабря 2023Спорт

Ковальчук дебютировал за «Спартак»

Форвард Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» в матче КХЛ против «Куньлуня»
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард принимает участие в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлунь Ред Стар». Встреча в эти минуты проходит в Москве.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона. Уточнялось, что он будет играть под 71-м номером.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Спартака».

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