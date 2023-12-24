Иммунолог рассказал о возможности использовать оставшиеся со времен ковида маски

Иммунолог Болибок: оставшиеся с ковида маски по-прежнему можно использовать

Оставшиеся со времен пандемии коронавируса медицинские маски по-прежнему можно использовать по назначению. Так о возможности носить эти средства индивидуальной защиты в разговоре с «Лентой.ру» высказался врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Сохранившиеся маски все еще можно использовать

Если эти маски были куплены и лежали упаковке, в принципе, их можно использовать. Стерильности от самой маски не требуется по той причине, что использование идет на бытовом уровне, а не на медицинском, то есть не в операционную в них входят. Самое главное — это ее барьерная функция, а при хранении она нисколько не страдает Владимир Болибок врач иммунолог-аллерголог

По словам специалиста, такие маски по-прежнему спасают от вирусных инфекций, однако против некоторых заболеваний нужны особые средства защиты.

«Если говорить про коронавирусную инфекцию, вариант омикрон, там защищает только респиратор. Там ни [многоразовая] тканевая маска, ни медицинские одноразовые маски не защищают. Но любая маска снижает дозу заражения. То есть человек все равно может заразиться, но за счет того, что доза заражения будет меньше, иммунная система успеет среагировать на меньшую дозу заражения, и заболевание будет протекать в более легкой форме, а иногда даже в бессимптомной», — отметил он.

Средства индивидуальной защиты нужно регулярно менять

Владимир Болибок отметил, что есть три основных вида масок. Он напомнил, как правильно их носить, чтобы защитить организм от вирусов.

«Самая крутая категория — это респираторы с клапаном выдоха. Респираторы можно носить до восьми часов, но после этого они становятся негодны к дальнейшему употреблению, их надо поменять. (…) Вторая категория — это одноразовые медицинские маски. Их нужно носить не дольше двух часов. Через два часа нужно такую маску менять, то есть выбросить и надеть новую. И, наконец, многоразовые тканевые маски. Их можно постирать, высушить и снова использовать. Стирать их нужно при температуре от 60 градусов и выше. Их можно несколько раз использовать, пока они не затрутся. Рекомендация такая же, как для одноразовой маски, то есть их надо менять каждые два часа», — заключил он.

23 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 в мире за месяц выросло на 52 процента по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. За последние четыре недели зафиксировано более 850 тысяч заражений. Количество госпитализаций с COVID-19 увеличилось на 23 процента.

20 декабря власти Санкт-Петербурга из-за обострения эпидемиологической обстановки с сезонными вирусными заболеваниями ввели в городе масочный режим. Теперь средства индивидуальной защиты необходимо будет носить во время массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий.