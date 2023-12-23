ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19

ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 % за месяц

Число случаев заболевания COVID-19 в мире за месяц выросло на 52 процента по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом сообщила в отчете Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За указанный период было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заражения. Количество случаев госпитализации с COVID-19 выросло на 23 процента — с 13 ноября по 10 декабря более 118 тысяч человек оказались в больницах по всему миру.

В ВОЗ подчеркнули, что сводка не отражает фактическое количество заболеваний по всему миру, поскольку отчеты о случаях заражения коронавирусом предоставили лишь 105 стран.

19 декабря в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости COVID-19 на 11,5 процента за неделю. В этот период в стране выявлено 94 тысячи случаев коронавируса.

Ранее столичный Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить в местах скопления людей и общественном транспорте маски, чтобы защититься от ОРВИ и гриппа. При этом санитарная служба отметила, что заболеваемость сезонными вирусными инфекциями в городе находится в пределах нормы для текущего периода, однако рекомендовала избегать тесных контактов с заболевшими.