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22:56, 24 декабря 2023Мир

В США предупредили Украину о потерях до Нового года

Экс-разведчик ВС США Риттер: большинство солдат ВСУ не доживут до Нового года

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли доживут до Нового года. Об этом он написал в социальной сети Х.

Риттер прокомментировал публикацию советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который ранее написал, что сотни тысяч украинцев встретят Рождество и Новый год на фронте. Он также призвал передать им теплые пожелания.

«К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года», — предупредил экс-разведчик.

Ранее Риттер указал на большие потери ВСУ. «Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены», — сообщил он. По его словам, в этом виновата некомпетентность киевских властей и руководства ВС США.

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      Марина Совина
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