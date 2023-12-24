В США предупредили Украину о потерях до Нового года

Экс-разведчик ВС США Риттер: большинство солдат ВСУ не доживут до Нового года

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли доживут до Нового года. Об этом он написал в социальной сети Х.

Риттер прокомментировал публикацию советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который ранее написал, что сотни тысяч украинцев встретят Рождество и Новый год на фронте. Он также призвал передать им теплые пожелания.

«К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года», — предупредил экс-разведчик.

Ранее Риттер указал на большие потери ВСУ. «Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены», — сообщил он. По его словам, в этом виновата некомпетентность киевских властей и руководства ВС США.

