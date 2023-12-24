Оползень сошел в центре Сочи и оставил несколько улиц без воды

В центре Сочи после дождей сошел оползень и повредил магистральный водопровод

После дождей и сильного ветра в центре Сочи сошел оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водопровод и оставил несколько улиц без воды, сообщает пресс-служба «Водоканал Сочи» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел недалеко от переулка Горького в Центральном районе — оползень затронул конструкцию диаметром 300 миллиметров. «Работать предстоит в крайне стесненных обстоятельствах, в том числе на склоне, где необходимо произвести расчистку от поваленных деревьев и растительности. Одновременно с этим производятся согласования со сторонними ресурсоснабжающими организациями города, так как на месте прорыва пролегают сторонние коммуникации», — уточнили в коммунальном предприятии.

Сотрудники водоканала отметили, что перебои с водоснабжением могут наблюдаться в домах по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и на переулке Горького. Завершить восстановительные работы планируют к 20:00.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались тысячи жителей Сочи. Электроснабжение нарушилось в четырех районах курортного города после того, как сильный ветер повредил провода.