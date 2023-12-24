Продажу популярного японского антибиотика остановили не только в России

Продажу популярного японского антибиотика Astellas прекратили на мировом рынке

Продажу популярного японского антибиотика Astellas прекратили не только в России, но и на мировом рынке. Об этом представители компании рассказали в разговоре с РИА Новости.

Собеседники издания сообщили, что приняли решение о завершении производства лекарства еще в 2020 году, а также подчеркнули, что остановка выпуска Astellas никак не связана с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что японская фармацевтическая компания Astellas приняла решение вывести антибиотик вильпрафен (международное наименование — джозамицин) с российского рынка. Речь идет о лекарственных препаратах вильпрафен и вильпрафен солютаб.

В Минздраве заявили, что остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях страны хватит примерно на полгода.