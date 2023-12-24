На Украине заявили об установке в каждом городе пунктов для вручения повесток

Командир ВСУ Кишак: по всей Украине появятся пункты для вручения повесток

По всей Украине до конца декабря установят пункты пропуска для вручения повесток. Об этом заявил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные пункты пропуска, мы беремся за мобилизацию», — говорится в публикации. По словам Кишака, ребят на фронте нужно заменить. Он пригрозил, что «мажоры, дети пафосных персонажей, блогеры, все, кого поймают, пойдут пешком».

Официального подтверждения данной информации от властей Украины пока нет.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство начнет рассылать электронные повестки. В настоящий момент механизм рассылки находится в разработке. Он отметил, что оповещения будут приходить и тем, кто уехал за границу.

Начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар считает, что Украину ждет крайне тяжелая зима. Он допустил, что стране придется готовиться к тотальной мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек.