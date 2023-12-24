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10:22, 24 декабря 2023Спорт

Российский-боксер чемпион разбился в аварии в день похорон матери

Чемпион первенства Европы по боксу Родионов разбился в ДТП в день похорон матери
Альберт Родионов

Альберт Родионов. Кадр: bloodandsweatmma / YouTube

Чемпион первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов разбился в аварии в возрасте 25 лет. Подробности произошедшего сообщает Telegram-канал Федерации бокса России.

ДТП произошло в Краснодарском крае 23 декабря. У Родионова остались жена и семилетняя дочь.

«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — добавил источник РИА Новости.

Родионов — трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу. В 2021-2022 годах спортсмен участвовал в двух поединках по смешанным единоборствам в промоушенах Hardcore и Nomad FC.

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