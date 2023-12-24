Врач назвала наиболее частые осложнения при гриппе

Врач Логачева предупредила о риске летального исхода при гриппе

Грипп уносит жизни 600 тысяч человек в год, осложнения этой болезни регистрируются у 10-12 процентов пациентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева. Она также описала наиболее часто встречающиеся осложнения.

«Любой грипп опасен развитием тяжелых осложнений, которые бывают и у детей, и у взрослых, а также риском летального исхода, — сказала врач. — Согласно данным ВОЗ, большая часть пациентов у которых установлен диагноз грипп, имеет легкое или среднее течение болезни. Но каждый год в мире от гриппа умирают около 600 тысяч человек. При этом осложнения гриппа регистрируется у 10-12 процентов пациентов».

При гриппе, по ее словам, могут развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90 процентов осложнений. Это поражение легких и плевры, когда ткань легких втягивается. Гриппозная пневмония сопровождается сильнейшей интоксикацией, и нередко на высоте лихорадки у пациента отмечается нарушение, связанное с вялостью сознания, заторможенностью, или наоборот может быть возбуждение и даже появление галлюцинаций.

«На фоне тяжелых или молниеносных форм гриппа может развиться острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок. На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания, — предупредила Логачева. — Такого пациента может не стать от полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также может развиваться респираторный дистресс-синдром, и такие пациенты уже в течение суток нуждаются в госпитализации и переводятся на искусственную вентиляцию легких».

Также, как рассказала медик, существуют и внелегочные формы осложнений. Например, поражение нервной системы и сердечно-сосудистой системы, но они встречаются нечасто.

Логачева подчеркнула: врача нужно вызывать, как только болезнь началась. Особенно это касается пациентов, имеющих хронические заболевания, такие, как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная, почечная, печеночная недостаточности, бронхиальная астма, ВИЧ-инфекция, СПИД, а также ожирение. Пациентам, у которых симптомы нарастают, появляется отдышка, держится высокая температура, падает артериальное давление, нужно вызывать скорую.

«В зоне риска появления осложнений гриппа находятся все, кто имеет какие-то хронические заболевания, связанные с сердечной недостаточностью, легочные патологии. Также возникает опасность при микст-инфекции, когда заражение происходит сразу несколькими вирусами, например, гриппом А и метапневмовирусом или гриппом А и Sars-COV-2. А инфекционно-токсический шок может развиться абсолютно у любого заболевшего», — заключила врач.

21 декабря более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу. Причиной этому стала повышенная температура у одной девочки, которую впоследствии не удалось спасти. Затем симптомы ОРВИ зафиксировали у более чем 80 детей.

Позже в Минздраве сообщили, что у 16 детей выявили грипп типа А, еще у 70 несовершеннолетних диагностировали ОРВИ.