Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Малашко сообщил о попаданиях по объектам инфраструктуры

На подконтрольной Украине части Запорожья было повреждено несколько объектов инфраструктуры. О попаданиях сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в Telegram-канале.

По словам чиновника, в ночь на воскресенье, 24 декабря, российские военнослужащие поразили до шести объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Подробных данных о поврежденных объектах Малашко не привел.

Также стало известно, что российские войска совершили 43 атаки беспилотниками и нанесли 114 артиллерийских ударов. По информации Малашко, пострадавших в результате взрывов нет.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года. По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась».