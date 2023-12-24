Студенты-бакалавры перестали понимать художественную литературу

Ученые из МГППУ выяснили, что студенты перестали понимать литературу

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что студенты перестали полноценно понимать тексты художественных произведений. Об этом пишет «Газета.Ru».

В исследовании принимала участие группа студентов МГППУ, которые планируют стать учителями начальных классов, опрос проводили в течение двух лет. Исследование показало, что уровень подготовки бакалавров для самостоятельной работы с художественными текстами недостаточно высок. Примерно четверть студентов не могли понять основную идею рассказа, около 50 процентов не смогли описать чувства и мысли персонажей, 70 процентов не нашли «авторские вехи», указывающие на отношение автора к героям, 45 процентов не обнаружили связи между образами лирического стихотворения.

Кроме того, ученые узнали, что у студентов есть читательские установки, мешающие полноценному восприятию художественной литературы. Например, они сосредоточены на поиске единственно правильной трактовки произведения, что приводит к попытке угадать или найти в интернете «правильную» мысль и потере навыка размышлять самостоятельно.

У студентов также обнаружили наивно-реалистическую установку, при которой читатель не проводит грань между реальным миром и миром художественного произведения. Из-за этого он преимущественно занимается оценкой морально-нравственных качеств персонажей.

«Исходные установки студентов, направленные на понимание художественных текстов и преподавание литературы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к учителям, работающим по системе развивающего обучения. Необходима специальная работа, направленная на формирование у будущих преподавателей соответствующих читательских установок и навыков работы с литературными произведениями», — рассказала автор исследования, доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» Анна Адаскина.