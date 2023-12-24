Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 24 декабря 2023Мир

Тысячи ботинок выбросило на пляжи европейской страны

В Дании тысячи ботинок с судна Maersk выбросило на пляжи из-за шторма

Фото: Emil Nicolai Helms / Scanpix / Reuters

На севере Дании тысячи ботинок оказались выброшенными на пляжи после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами из-за шторма «Пиа». Об этом сообщает датский телеканал DR.

По данным журналистов, судно Mayview следовало из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. Обрушившийся на Европу шторм застал его 22 декабря — тогда в Северном море были утеряны 46 контейнеров с товарами.

Кроме обуви, которой оказалось больше всего, на пляжах обнаружили медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

Шторм «Пиа» обрушился на Нидерланды в четверг, 21 декабря. Он привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. О разгуле стихии сообщали также в Великобритании. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      В Москве приезжий расправился с проституткой из-за повышения цены на услугу

      В Госдуме оценили вероятность бойкота Украиной Олимпиады-2024

      В США рассказали о двух серьезных неудачах Украины

      Военные из США сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

      Россиянин объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

      В Херсоне произошли взрывы

      Названа причина смерти актера из «Глухаря»

      Названы особенности запрошенного российским бойцом у Путина танка Т-90

      Раскрыта дата визита главы МИД Индии в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости