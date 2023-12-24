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22:00, 24 декабря 2023Мир

Около самолета Байдена заметили НЛО

NYP: НЛО заметили около самолета Байдена во время его визита в Лос-Анджелес

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В небе над аэропортам Лос-Анджелеса засекли неопознанный летающий объект (НЛО), когда там приземлялся самолет с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает газета New York Post.

Светящийся шаровидный предмет попал на видеокамеру братьев Джошуа и Питера Солорзано, которые снимали дозаправку в воздухе истребителей F-35. «Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу...», — прокомментировал запись Джошуа. Его брат предположил, что в объектив попал воздушный шар. Как уточняет NYP, что объект дважды попал в камеру.

По словам исследователя НЛО Мика Уэста, объект мог быть воздушным шаром. На это указывает его форма и траектория движения, пояснил он.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден серьезно относится к теме неопознанных летающих объектов и прикладывает усилия к сбору данных о них и изучению.

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      Марина Совина
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