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01:29, 24 декабря 2023Бывший СССР

Украинский офицер пожаловался на избегающих наказания отказников на фронте

Командир ВСУ Губаренко: многие отказники на фронте избегают наказания

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко пожаловался на то, что многие отказники на фронте избегают наказания из-за особенностей законодательства республики. Его слова приводит «Украинская правда».

Офицер отметил, что Уголовный кодекс страны не работает с отказниками. На привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требуется от двух недель до месяца, но даже после длительного разбирательства солдат может найти «лазейки» в законе.

«Возбужденных уголовных дел — много. Есть такие, которые тянутся еще с прошлого года», — заключил Губаренко.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя.

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      Марина Совина
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