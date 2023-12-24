Украинский офицер пожаловался на избегающих наказания отказников на фронте

Командир ВСУ Губаренко: многие отказники на фронте избегают наказания

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко пожаловался на то, что многие отказники на фронте избегают наказания из-за особенностей законодательства республики. Его слова приводит «Украинская правда».

Офицер отметил, что Уголовный кодекс страны не работает с отказниками. На привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требуется от двух недель до месяца, но даже после длительного разбирательства солдат может найти «лазейки» в законе.

«Возбужденных уголовных дел — много. Есть такие, которые тянутся еще с прошлого года», — заключил Губаренко.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя.

