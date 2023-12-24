В Британии заявили о неприемлемости поражения Запада на Украине

Министр обороны Британии заявил, что Запад не может проиграть на Украине

Запад не может себе позволить проиграть России на Украине, поскольку мир в шаге от того, чтобы вступить в «эпоху автократии». Об этом министр обороны Британии Грант Шэппс заявил в интервью The Sunday Times.

«Мы можем, будто лунатики, войти в мир автократий, если позволим диктаторам одержать победу. Это невероятно опасно. Нет такой цены, которую мы были бы не готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить подобной катастрофы завтра», — сказал Шэппс.

Говоря о неприемлемости возможного поражения, Шэппс подчеркнул, что сейчас расходы на оборону на Западе, в том числе в Великобритании, слишком незначительны, чтобы отразить угрозу со стороны «возрождающейся России». Еще летом министр обороны призывал поднять военные расходы до трех процентов ВВП, теперь же Шэппс полагает, что Великобритании и остальным западным странам, возможно, придется пойти даже дальше.

Он также заявил, что поддержка Украины — это не «какая-то благотворительность». «Я знаю, что это часто называют подарками… но на самом деле это, черт возьми, в наших интересах [...] Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину выиграть эту войну, затянув ее и истощив всех остальных, тогда мы будем страдать от последствий. А последствия будут очень тяжелыми для Европы, для Британии, для всего мира», — заключил Шэппс.

Ранее профессор Чикагского университета и политолог Джон Миршаймер сказал, что Германии и Великобритании не стоит вступать в военный конфликт с Россией, поскольку их армии находятся в плачевном состоянии. Он отметил, что обе страны истощили свои военные запасы, поставляя оружие Украине.