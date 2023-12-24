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11:37, 24 декабря 2023Среда обитания

В Сочи суда перестали выходить в море из-за шторма

Маломерные суда перестали выходить в акваторию Сочи из-за сильного шторма

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В акваторию Сочи из-за мощного шторма перестали выходить маломерные суда. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации управления МЧС по Краснодарскому краю, до 25 декабря в регионе прогнозируется формирование смерчей и сильные штормы в море рядом с городом. Высота волн при этом может достигать 4,5 метра.

«Сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, с отложением снега и гололедицей на дорогах. В горах очень сильный снег. Сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее Росавиация также сообщила, что около 20 летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и ушли на запасные аэродромы. Воздушные суда не смогли приземлиться в курортном городе из-за сильного бокового ветра и обильных осадков.

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