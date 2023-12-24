Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 24 декабря 2023Мир

В США заявили о переходе инициативы на поле боя к России

Бывший разведчик США рассказал о переходе к России инициативы на поле боя
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления инициатива на поле боя перешла к России. Об этом в воскресенье, 24 декабря, со ссылкой на интервью Скотта Риттера YouTube-каналу Gegenpol сообщает РИА Новости.

В интервью бывший разведчик США заявил, что Киев израсходовал свыше 100 миллиардов долларов военной помощи и не добился значимых успехов. При этом на исходе и боеприпасы, и люди, в связи с чем ВСУ вынуждены перейти к обороне. Случившееся американский ветеран назвал стратегическим поражением Украины.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      На Украине порассуждали о применении слова «демобилизация»

      ВСУ обстреляли здание школы в Донецке

      Фитнес-тренер назвал оптимальное время выполнения планки

      Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

      Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

      В Словакии задержали угрожавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

      Порносайт раскрыл главный секс-фетиш 2024 года

      Последствия увеличения территории США в Арктике за счет шельфа объяснили

      Более десятка человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости