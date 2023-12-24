В Великобритании захотели нарастить поддержку Украины в 2024 году

Глава МИД Великобритании Кэмерон: уровень поддержки Украины в 2024-м сохранится

Власти Великобритании рассчитывают в 2024-м сохранить поддержку Украины на уровне текущего года или нарастить ее. Об этом газете The Sunday Telegraph сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

Журналисты спросили министра, сможет ли Украина получить прежние объемы военной помощи в следующем году. «Да, и я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше», — ответил Кэмерон. Он добавил, что правительство страны обсуждает, какие статьи расходов можно будет перевести на многолетнюю основу.

Кэмерон также захотел увеличить производство вооружений, чтобы пополнить собственные арсеналы. По его мнению, это будет полезно для Украины и Великобритании «в более опасном мире».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что выделение дополнительных средств на Украину поможет США пополнить собственные запасы оружия. Он добавил, что у Вашингтона осталось около миллиарда долларов на помощь Киеву.