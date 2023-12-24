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17:22, 24 декабря 2023Мир

ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты

ВМС Ирана получили новые вертолетные комплексы и крылатые ракеты

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Ирана получили новые крылатые ракеты и вертолетные комплексы. Об этом сообщил командующий ВМС армии Ирана, контр-адмирал Шахрам Ирани, передает ISNA.

Он добавил, что наблюдал присоединение и презентацию военной техники на пляжах Макран и Бендер-Конарек. Ирани также назвал ее последним достижением в сфере стратегического военно-морского флота.

Помимо ракет и вертолетных комплексов, которые впервые будут оснащены РЭБ, ВМС Ирана получили портовый и якорный буксир.

Ранее заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что действия США и их союзников в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря.

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      Анастасия Астахова
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