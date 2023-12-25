Адвокат Киркорова отреагировал на ситуацию со сброшенным со сцены охранником

Добровинский: ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уладили осенью

Адвокат эстрадного певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал ситуацию

с охранником, которого толкнул артист. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По его словам, инцидент был исчерпан еще в сентябре. Добровинский отметил, что сразу после случившегося к Киркорову пришел следователь, с которым были обговорены все детали случившегося, и стороны пришли к согласию.

Адвокат также заявил, что про инцидент вспомнили на фоне ситуации с голой вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой. Он также подчеркнул, что певцу ничего грозит.

Ранее сообщалось, что инцидент с охранником произошел еще 27 сентября. По данным Shot, Киркоров решил пройти к певице Ани Лорак за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После этого Киркоров прошел чуть дальше и что-то выкрикнул пострадавшему. После случившегося сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление.