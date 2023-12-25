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05:04, 25 декабря 2023Из жизни

Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал

Фото: Vitaliy Lyubezhanin / Unsplash

В Индии мастер тантры изнасиловал замужнюю женщину, которая обратилась к нему из-за бесплодия. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в деревне недалеко от города Алигарх, штат Уттар-Прадеш. Супружеская пара не могла зачать ребенка на протяжении 11 лет. Приятель рассказал им о некоем знахаре и мастере тантры по имени Камал, который способен вылечить этот недуг.

Когда женщина пришла на прием к знахарю, он пообещал ей некие снадобья, которые помогут избавиться от бесплодия. Затем он отвел индианку в отдельную комнату под предлогом обследования и лечения и там надругался над ней.

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Пострадавшая сразу же написала заявление в полицию. Знахарь был арестован.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали 52-летнего оккультиста, который изнасиловал 18-летнюю девушку. Мужчина якобы владел техниками экзорцизма и обещал изгнать демонов из пострадавшей.

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      Никита Савин
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