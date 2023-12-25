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20:19, 25 декабря 2023Мир

Биограф Шольца потерял доверие к канцлеру

Focus: биограф Шольца Хайдер заявил о потере доверия к канцлеру

Фото: Wu Hong / Reuters

Биограф Олафа Шольца Ларс Хайдер заявил о потере доверия к канцлеру Германии и его правящей коалиции «Светофор». Об этом пишет немецкое издание Focus.

Издание отмечает, что Хайдер ранее всегда защищал канцлера. Теперь он заявляет, что время «Светофора» истекло. Поворотным моментом для него стал бюджетный кризис, который возник из-за «бюджетной уловки» Шольца. «Это было личной идеей Шольца. Из-за провала этого трюка его имиджу был нанесен непоправимый ущерб», — сказал Хайдер.

Он добавил, что это «самая большая неудача в его политической карьере». «Я не уверен, что он сможет вернуть доверие избирателей», — считает биограф канцлера.

Тот факт, что Шольц, будучи юристом по образованию, вовремя не осознал «явной антиконституционности бюджета», лишил его авторитета в глазах многих, добавил Хайдер. Тем самым образ «великого деятеля» впервые «получил большую трещину», уверен он.

Ранее данные исследования потребительского доверия, проведенного консалтинговой фирмой EY, показали, что жители Германии охвачены пессимизмом и опасениями за свое благосостояние. Отмечается, что на фоне роста расходов на электроэнергию и повышения стоимости жизни граждане ФРГ стали активнее экономить. Большое давление на людей оказывают инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни.

Кроме того, 66 процентов немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране, возникшим на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца текущего года.

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      Анастасия Яланская
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