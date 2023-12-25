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09:31, 25 декабря 2023Экономика

Бизнес в России столкнулся с необходимостью удерживать сотрудников всеми силами

«Ведомости»: кадровый голод в РФ привел к изменению стратегии найма работников

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Усиление кадрового голода в России привело к резкому изменению стратегии найма и удержания сотрудников. Компании прибегают к различным способам, чтобы заполучить или сохранить в штате ценных работников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Среди распространенных вариантов — повышение зарплат действующим работникам и помощь в обучении новых сотрудников. Например, на фанерном комбинате лесопромышленного холдинга Segezha Group в Костромской области решили выстраивать отношения с местными учебными заведениями для подготовки ценных кадров. В свою очередь, наставникам стали выплачивать премии за помощь в обучении начинающих специалистов.

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В компании «Полюс» решили пойти другим путем и снизили требования к потенциальным кандидатам для привлечения водителей большегрузов. Во времена пандемии коронавируса организация уже прибегала к подобным мерам и искала любых водителей категории С (дает право на управление габаритными транспортными средствами), а потом обучала новых сотрудников непосредственно на территории самого предприятия. В условиях кадрового голода в компании решили сохранить подобную практику и в 2023 году.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка сообщила о намерении 81 процента российских топ-менеджеров поменять место работы в 2024 году. На этом фоне компании прибегали ко всем возможным мерам ради сохранения ведущих сотрудников, однако справиться с негативной тенденцией им пока не удалось. В условиях усиления кадрового голода в России топ-менеджерам выгоднее сменить место работы, чтобы рассчитывать на значительное увеличение собственных зарплат, пришли к выводу эксперты.

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      Анатолий Акулов
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