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01:42, 25 декабря 2023Ценности

Бритни Спирс в откровенном наряде показала на камеру средний палец

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс записала откровенное видео, в котором продемонстрировала неприличный жест. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 42-летняя певица предстала в красном платье длины мини, обнажающем плечи, и широкополой вельветовой шляпе. Кроме того, она подвела глаза черным карандашом, размазав его по всему веку.

На протяжении всего видео артистка показывала на камеру средний палец и целовала его.

Ранее американская телезвезда Ким Кардашьян показала неприличный жест папарацци вслед за сыном. Тогда знаменитость, одетая в свободные черные брюки и толстовку с капюшоном, прошла мимо уличных фотографов и продемонстрировала им средний палец.

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      Мария Винар
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