Главред портала «Цензор.нет» Бутусов: тактика ВСУ требует полного пересмотра

Нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к большим потерям и требует полного пересмотра. Об этом заявил главный редактор портала «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала.

«Когда мы говорим о тактике, надо понимать: та тактика, которая у нас есть сейчас вот так воевать нельзя! Это плохая тактика и это отсутствие стратегии», — ужаснулся он. По мнению Бутусова, ВСУ не способны эффективно использовать собственное вооружение. Он отметил, что украинские военные обороняются без необходимых укреплений, не обеспечены дронами на системном уровне. Кроме того, украинские войска ходят в атаки без достаточных резервов, отметил он.

Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Лысенко заявил, что ни одна из тактик, изученная ВСУ на базах НАТО, не стала эффективной против массированных российских сил.