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15:35, 25 декабря 2023Забота о себе

Диетолог дала неожиданный совет для новогодней ночи

Диетолог Пичугина: танцы помогут пищеварению после новогоднего застолья

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Танцы и другая физическая активность помогут улучшить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в новогоднюю ночь, полагает главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина. В беседе с Life она назвала и другие неожиданные способы помочь пищеварению после праздничного ужина.

По мнению Пичугиной, чтобы хорошо себя чувствовать после новогоднего застолья, нужно придерживаться простых правил: не переедать, много двигаться и танцевать. Физическая активность, говорит врач, полезна для улучшения пищеварения и работы ЖКТ.

Диетолог добавила, что предотвратить переедание поможет правильная сервировка. По ее мнению, оптимальным размером посуды для женщины будет тарелка диаметром 21 сантиметр, а для мужчины — 24 сантиметра. Также Пичугина посоветовала придерживаться правила «золотой тарелки», согласно которому блюдо на 50 процентов должно состоять из овощей, на 25 процентов из углеводов, и на 25 процентов из белков — мяса, птицы, рыбы или морепродуктов. «Десерты также лучше выбрать полезные, например, заменить жирные [десерты] на мармелад или желе с натуральными красителями», — дала совет врач.

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Чтобы не перегружать организм в течение длинных выходных, Пичугина рекомендовала в новогодние праздники отказаться от алкоголя или выбирать напитки с низким содержанием спирта. Она также заверила, что каждый бокал вина нужно запивать стаканом воды, чтобы нейтрализовать действие спиртного.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова посоветовала не пропускать приемы пищи 31 декабря, чтобы не съесть слишком много за новогодним столом. Кроме того, она посоветовала не подавать десерты к праздничному ужину.

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      Екатерина Улитина
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