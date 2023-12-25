Врач назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

Эндокринолог Петрова: яркие эмоции помогут избежать переедания в Новый год

В Новый год существует высокий риск нарушить привычный режим питания из-за голодания перед праздником и из-за переедания в праздничную ночь, отметила эндокринолог Ирина Петрова. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала способы не съесть лишнего в праздники. В частности, она призвала активно отдыхать, чтобы получать яркие эмоции.

Первым делом эндокринолог посоветовала придерживаться стандартного графика питания 31 декабря. В этот день необходимо завтракать, обедать и ужинать. Это поможет избежать чувства резкого голода и, соответственно, переедания ночью.

В новогодние праздники, продолжила доктор Петрова, необходимо употреблять качественную белковую пищу, медленные углеводы, полезные жиры и растительную клетчатку.

В новогоднюю ночь употребляйте белки и овощи, а сладости лучше оставить на следующее утро. Пейте больше простой воды

Ирина Петрова эндокринолог

Праздничная атмосфера способствует снижению аппетита, отметила собеседница «Ленты.ру». «Украсьте жилье, добавьте новогодний декор в интерьер. Ваши зрительные и обонятельные рецепторы направят положительные сигналы в мозг, и в организме начнут активно вырабатываться гормоны счастья», — заверила врач.

Также эндокринолог напомнила, что новогодние каникулы — подходящее время для походов в кино и театр, общения с близкими людьми, прогулок на свежем воздухе. Активный и познавательный отдых поможет получить положительные впечатления без привязки к еде, объяснила она. «Дело в том, что люди со склонностью к перееданию нуждаются не столько в самой пище, сколько в положительных эмоциях. А они образуются не только при питании, но и при интересном времяпрепровождении», — заключила доктор Петрова.

Ранее Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем. Кроме того, в это время вырастает риск булимии.

