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17:53, 25 декабря 2023Силовые структуры

Двое россиян попытались скрыться от росгвардейцев и устроили массовое ДТП

В Москве двое мужчин устроили массовое ДТП, скрываясь от росгвардейцев

Кадр: «Росгвардия»

В Москве двое уроженцев Мордовии в состоянии наркотического опьянения устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться от росгвардейцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным пресс-службы, внимание сотрудников ведомства привлек автомобиль, объявленный в розыск. Увидев силовиков, водитель машины попытался скрыться, повредив по дороге несколько других транспортных средств. После неоднократных требований об остановке росгвардейцы пару раз выстрелили в воздух из табельного оружия, погоня прекратилась.

В салоне машины оказались 24-летний и 26-летний уроженцы Мордовии, которые по всем признакам находились в состоянии наркотического опьянения. Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее сотрудники ГИБДД в Ялте остановили машину с пьяной жительницей за рулем после восьми выстрелов по колесам.

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      Олеся Мицкевич
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