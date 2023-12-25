Двое россиян попытались скрыться от росгвардейцев и устроили массовое ДТП

В Москве двое мужчин устроили массовое ДТП, скрываясь от росгвардейцев

В Москве двое уроженцев Мордовии в состоянии наркотического опьянения устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться от росгвардейцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным пресс-службы, внимание сотрудников ведомства привлек автомобиль, объявленный в розыск. Увидев силовиков, водитель машины попытался скрыться, повредив по дороге несколько других транспортных средств. После неоднократных требований об остановке росгвардейцы пару раз выстрелили в воздух из табельного оружия, погоня прекратилась.

В салоне машины оказались 24-летний и 26-летний уроженцы Мордовии, которые по всем признакам находились в состоянии наркотического опьянения. Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции.

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