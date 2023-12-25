Названа причина спора России и Ирана вокруг островов

Доцент ИСАА МГУ Дунаева: Россия не стремится признать права Ирана на острова

Россия надеется на дипломатическое урегулирование спора вокруг островов Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе из-за стремления сотрудничать как с Ираном, так и с арабским миром. Такую причину нежелания Москвы признать права Тегерана на острова в беседе с «Лентой.ру» назвала кандидат исторических наук, доцент Кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Елена Дунаева.

«Москва, очевидно, считает, что эту проблему следует решать не с помощью военных действий, а договариваясь в международных инстанциях», — пояснила эксперт, добавив, что спор между Россией и Ираном вряд ли «перейдет на другую стадию».

«В регионе Персидского залива Россия проводит политику сотрудничества и с Ираном, и с арабским миром, именно поэтому мы имеем такую сложную ситуацию», — подчеркнула Дунаева.

Ранее стало известно, что МИД Ирана выразил России решительный протест из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам. Иранская сторона заявила о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран.