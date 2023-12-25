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08:24, 25 декабря 2023Россия

Министру обороны Украины предрекли роль врага страны в истории

Общественник Смирнов: министр обороны Умеров войдет в историю как враг Украины
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko /Reuters

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Слова Смирнова приводит РИА Новости.

Смирно подчеркнул, что на фоне заявлений по Крыму, провального контрнаступления ВСУ и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится «козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа».

Общественник предрек, что спасет Умерова от позора только добровольная отставка.

24 декабря Рустемов признал, что демобилизации не будет до конца конфликта с Россией. По его словам, власти работают над данным вопросом и юридически, и законодательно, и технически.

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      Марина Совина
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