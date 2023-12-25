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09:28, 25 декабря 2023Мир

ФБР взялось расследовать траты Белого дома на временное правительство Венесуэлы

ФБР расследует траты США на самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо

Фото: Marco Bello / Reuters

Федеральное бюро расследований США (ФБР) взялось расследовать траты Белого дома на временное правительство самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает teleSUR.

По данным источников, ФБР расследует назначение средств в миллион долларов, которые Белый дом одобрил в качестве гуманитарной помощи для правительства Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности главы государства в 2019 году.

Отмечается, что ФБР посетило штаб-квартиру канала EVTV Miami, которым руководит предприниматель Карлос Мендес, чтобы допросить его по поводу перенаправления части этих средств СМИ, поскольку подозревает, что большая часть гуманитарной помощи, предположительно, направленной в Венесуэлу, оказалась во владении Мендеса и его семьи.

Кроме того, Мендес не единственный подозреваемый. В предполагаемой схеме хищения участвовали представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо, Йон Гойкоичеа, который управлял средствами, выделенными Белым домом во время «правительства», а также бывший глава администрации самопровозглашенного лидера Венесуэлы Роберто Марреро.

В апреле 2023 года Гуайдо покинул территорию Венесуэлы и направился в Колумбию, однако там оппозиционеру и его семье поступили угрозы. Он решил немедленно покинуть страну, на территории которой провел меньше суток. Гуайдо рассказывал, что перешел через колумбийско-венесуэльскую границу пешком.

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      Семен Александров
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