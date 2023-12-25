ФБР взялось расследовать траты Белого дома на временное правительство Венесуэлы

ФБР расследует траты США на самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо

Федеральное бюро расследований США (ФБР) взялось расследовать траты Белого дома на временное правительство самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает teleSUR.

По данным источников, ФБР расследует назначение средств в миллион долларов, которые Белый дом одобрил в качестве гуманитарной помощи для правительства Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности главы государства в 2019 году.

Отмечается, что ФБР посетило штаб-квартиру канала EVTV Miami, которым руководит предприниматель Карлос Мендес, чтобы допросить его по поводу перенаправления части этих средств СМИ, поскольку подозревает, что большая часть гуманитарной помощи, предположительно, направленной в Венесуэлу, оказалась во владении Мендеса и его семьи.

Кроме того, Мендес не единственный подозреваемый. В предполагаемой схеме хищения участвовали представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо, Йон Гойкоичеа, который управлял средствами, выделенными Белым домом во время «правительства», а также бывший глава администрации самопровозглашенного лидера Венесуэлы Роберто Марреро.

В апреле 2023 года Гуайдо покинул территорию Венесуэлы и направился в Колумбию, однако там оппозиционеру и его семье поступили угрозы. Он решил немедленно покинуть страну, на территории которой провел меньше суток. Гуайдо рассказывал, что перешел через колумбийско-венесуэльскую границу пешком.