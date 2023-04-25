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10:42, 25 апреля 2023Мир

Самопровозглашенный президент Венесуэлы покинул страну и направился в США

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо покинул страну и направился в США

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства в 2019 году, направляется в другую страну. Он рассказал об этом в своем Twitter. По сообщениям газеты El Tiempo, политик поедет в США.

Он заявил, что покинул территорию Венесуэлы еще 24 апреля и находится в Колумбии. Однако в Колумбии политику и его семье поступили угрозы, и Гуайдо решил немедленно покинуть страну.

Самопровозглашенный президент провел на территории Колумбии меньше суток, причем сам рассказывал, как перешел через колумбийско-венесуэльскую границу пешком.

По словам Гуайдо, он прибыл в Боготу по случаю проведения там конференции, посвященной политическому кризису в Боливарианской Республике. Впрочем, МИД Колумбии выпустил заявление, в котором говорится, что Богота не приглашала политика на встречу и не ожидает его участия.

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Виктория Кондратьева
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